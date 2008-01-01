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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:38 Среда, 31 мая
Предстоящим днем погоду в Московском регионе будет определять очередной циклон из Скандинавии, чьи фронтальные разделы будут держать путь через Московию.
По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 31 мая ожидается облачная с прояснениями погода. В южной (тёплой) части циклона воздух в столице прогреется до 20-ти градусных отметок, по области до 16..21 градуса, при этом прохладнее всего будет на северо-востоке, там 16..18, а теплее - на юго-западе 19..21. Среднесуточная температура воздуха будет соответствовать климатической норме. Во второй половине дня с подходом атмосферного фронта и с максимальным прогревом воздуха местами пройдёт кратковременный дождь, кое-где сопровождаемый грозой. Порывы западного, юго-западного ветра могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня составит 741 мм рт ст.
В целом, погода ожидается волне комфортной. Содержание кислорода в воздухе достаточно, что благоприятно для тех, кто страдает легочной недостаточностью. Лишь пониженный фон атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей с сердечно-сосудистыми нарушениями, и прежде всего, гипотонией. Дожди продолжат очищать воздух, прибьют пыльцу от растений, и создадут благоприятные условия для людей страдающих аллергией.
31 мая геомагнитный фон прогнозируется спокойный / meteonovosti.ru /
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