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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:47 Вторник, 30 мая
Москва и Подмосковье окажутся вдали от атмосферных фронтов. При переменной облачности осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве понизится до 14-16 градусов, по области от 11 градусов на севере до 16 на юге. Ветер северо-западной, силой 3-8 м/с, относительная влажность воздуха 40-45%. / meteonovosti.ru /
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