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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:40 Вторник, 30 мая

  В 15 часов столица остается в холодной тыловой части циклона. Атмосферное давление продолжает расти, погода сохраняется сухой. Температура воздуха за последние 3 часа повысилась на 1-3 градуса: в Центральном 14-18 градусов; Северном 16-17 градусов, Северо-восточном 16-17 градусов, Восточном 15..17 градусов, Юго-восточном 16-17 градусов; Южном 16-17 градусов; Юго-западном 17..18 градусов; Западном 16..17 градусов, Северо-западном 17 градусов. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16..19 градусов, местами порывы северо-западного ветра 11 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
15:00
местное
+17
Ср.
31 мая
+21
Чт.
1 июн.
+18
Пт.
2 июн.
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Джейкобабад		 -4
Тикси

некомфортное место: Вестманаэйджар
комфортное место: Баррейрас

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