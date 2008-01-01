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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:40 Вторник, 30 мая
В 15 часов столица остается в холодной тыловой части циклона. Атмосферное давление продолжает расти, погода сохраняется сухой. Температура воздуха за последние 3 часа повысилась на 1-3 градуса: в Центральном 14-18 градусов; Северном 16-17 градусов, Северо-восточном 16-17 градусов, Восточном 15..17 градусов, Юго-восточном 16-17 градусов; Южном 16-17 градусов; Юго-западном 17..18 градусов; Западном 16..17 градусов, Северо-западном 17 градусов. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 15 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16..19 градусов, местами порывы северо-западного ветра 11 м/с. / meteonovosti.ru /
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