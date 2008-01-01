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Новости погоды
В Бангладеш началась эвакуация населения
ИА "Метеоновости" / 13:27 Вторник, 30 мая
Тропический циклон "Мора", приближающийся к Бангладеш, оказался не столь безобиден, как предполагалось ранее. Власти страны обеспокоены безопасностью жителей юго-восточного побережья страны, куда приближается циклон со скоростью 85 км в час и готовы сделать все, чтобы ни один человек не погиб. В стране эвакуировано уже 300 тысяч жителей и власти страны готовы эвакуировать более миллиона человек.
До этого циклон "Мора" в результате нагонных явлений вызвал наводнения и оползни в Шри-Ланке, погибли по меньшей мере 169 человек. / meteonovosti.ru /
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