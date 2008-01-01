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Новости погоды
Самый теплый день мая в Москве остался позади
ИА "Метеоновости" / 12:54 Вторник, 30 мая
29 мая максимальная температура воздуха на опорной метеостанции города достигла отметку в +25.9 градусов. Этот день стал самым теплым в текущем мае. Следует напомнить, что май 2017 года начался в столице с теплой погоды. Температура воздуха 1 и 2 мая повышалась до +25.6 градусов. Но уже с 3 мая резко похолодало, и до 29 числа она к 25-градусной отметке даже не приближалась.
В понедельник столица и ее окрестности оказались в теплом секторе атлантического циклона. Температура начала быстро повышаться и уже в первой половине дня достигла таких высоких значений.
До конца месяца на тепло в столице рассчитывать не приходится. В последний майский день максимальная температура ожидается не выше +20 градусов. / meteonovosti.ru /
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