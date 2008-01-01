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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:41 Вторник, 30 мая



В 12 часов погоду в столице определяет тыловая часть циклона с центром над Кировской областью. Атмосферное давление продолжает расти. При облачности с прояснениями осадков не наблюдается. Температура воздуха в административных округах: Центральном 14-16 градусов; Северном 15-16 градусов, порывы северо-западного ветра 8 м/с, Северо-восточном 15-17 градусов, Восточном 15..16 градусов, Юго-восточном 15-16 градусов; Южном 15-16 градусов; Юго-западном 14..16 градусов; Западном 15..17 градусов, Северо-западном 14-16 градусов. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 13-14 градусов. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 14..18 градусов, местами порывы ветра 11 м/с. / meteonovosti.ru /



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