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Погоду Прибайкалья бросает то в жар, то в холод



ИА "Метеоновости" / 12:00 Вторник, 30 мая



Погода на территории вокруг Байкала в текущем мае очень неустойчивая. Температура воздуха то повышается в дневные часы до тридцатиградусных значений, то не дотягивает даже до +10 градусов. Так, в середине месяца в Иркутске отмечалась тридцатиградусная жара, а уже 19 числа похолодало до +9 градусов. В дальнейшем резкие колебания температуры сохранялись. 24 и 25 мая температура воздуха в дневные часы даже перешагнула тридцатиградусный рубеж, повысившись до +32.7 градусов, а уже 27 мая было всего +12.4 градуса.



В ближайшие сутки в Иркутской области вновь потеплеет. Температура повысится в дневные часы до +25,+27 градусов. Но ночью сохранится угроза заморозков. В пониженных местах рельефа Иркутской области и Бурятии возможно понижение температуры до -3, по северным районам при ясном небе до -4,-9 градусов. / meteonovosti.ru /



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