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Разгул стихии в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:24 Вторник, 30 мая



циклоны продолжают один за другим обживать российские просторы. Их пути лежат в основном по северным территориям, но атмосферные фронты дотягиваются и до центральных областей, в том числе и до Московского региона. Центр очередного вихря в минувшие сутки кружил над Балтикой. В ранние предутренние часы Москву и область пересекал теплый атмосферный фронт с ним связанный, который проявил себя ливнями, грозами, а местами и градом. После его прохождения Москва и область оказались в теплом секторе циклона. Дожди на короткое время прекратились и температура начала быстро повышаться. Но затишье было недолгим. Во второй половине дня к столичному региону приблизился холодный атмосферный фронт. Температурные контрасты в зоне фронта были значительными, а мощная кучево-дождевая облачность достигала высоты 10-12 км.



Контрастный атмосферный фронт проявил себя очень сильным ветром, ливнями, грозами, местами градом.



29 мая в период с 15-18 часов на всей территории Москвы ветер усилился в порывах до 18-24 м/с, в районе Немчиновки до 26 м/с, во Внуково до 30 м/с. Даже в центре города сила ветра достигала 21 м/с. Сильный ветер сопровождался отдельными ливнями, грозами и градом. Ветер в порывах 24-30 м/с сохранялся во Внуково и Домодедово до 21 часа. Но, судя по разрушениям, не только во Внуково и Домодедово, но и в других районах города могли быть порывы ветра 25-30 м/с: ряды домов могут создавать эффект аэродинамической трубы.



Аналогичные синоптические условия наблюдались 14 июля 2016 года и 21 июня 1998 года.



14 июля 2016 года порывы ветра отмечались лишь в северной половине города. По данным метеорологической обсерватории Тимирязевской сельскохозяйственной академии скорость ветра достигала 23 м/с, а



21 июня 1998 года здесь же ветер усиливался до 26 м/с.



В 1998 и 2016 годах сильный ветер наблюдался в ночное время суток.



В этом же году он обрушился на Москву в разгар рабочего дня, причем впервые за всю историю инструментальных наблюдений был зафиксирован порыв ветра 30 м/с. / meteonovosti.ru /



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