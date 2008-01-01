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Дожди поливают и сибирские просторы



ИА "Метеоновости" / 10:36 Вторник, 30 мая



Циклонические вихри обживают не только восточные районы страны, но и территорию Сибири. Причем, если на Дальнем Востоке они облюбовали в основном южные районы, то в Сибири они охватили своим влиянием большинство районов. Двуцентровая циклоническая депрессия протянулась от Карского моря до Алтайских гор.



В начале недели сильные дожди прошли в Омской и Новосибирской областях, где выпало 19 и 23 мм соответственно.



Сегодня зона сильных дождей охватит Новосибирскую, Томскую, Кемеровскую области и Алтай. Дожди будут сопровождаться грозами, градом и усилением ветра до 20 м/с, на Алтае до 25 м/с.



В среду на юге Западной Сибири сохранятся грозовые дожди и сильный ветер. Ненастная зона продолжит распространяться на восток и уже в центральных и южных районах Красноярского края, а также в Хакасии и Тыве в последний день мая ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, возможен град, порывы ветра 15-20 м/с, местами 25-28 м/с. / meteonovosti.ru /



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