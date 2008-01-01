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Новости погоды

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Сильные дожди на юге Дальневосточного округа

ИА "Метеоновости" / 09:48 Вторник, 30 мая

  Активные циклонические вихри остаются виновниками неблагоприятной погоды на востоке России. Они выбрали своими траекториями южные районы Дальневосточного округа. В минувшие сутки очередной вихрь кружил над Амурской областью, где проявил себя сильными грозовыми дождями, местами выпало до 26 мм осадков. В передней части циклона оказался Хабаровский край, и здесь прошумели ливни с грозами и усилением ветра до 22 м/с. Но самые интенсивные осадки достались центральным и южным районам Якутии. Осадки шли в виде дождя и мокрого снега, в Алдане, что на юге Якутии, майская копилка пополнилась на 36 мм. Учитывая, что и в воскресный день циклон принес сюда около 30 мм, месячная норма осадков на юге Якутии значительно превышена.

Сегодня центр циклона приблизится к Хабаровску, и сильные дожди на юге Дальнего Востока сохранятся. Лишь в среду атмосферный вихрь начнет терять свою активность. Интенсивность осадков ослабеет, и пройдут они не повсеместно. / meteonovosti.ru /
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