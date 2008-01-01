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Новости погоды

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В Индийском океане возник тропический шторм

ИА "Метеоновости" / 09:26 Вторник, 30 мая

  Тропический шторм, получивший имя "Мора", сформировался 29 мая в Бенгальском заливе. Скорость ветра в шторме достигает 25 м/с. По прогнозам синоптиков, 30 мая скорость ветра усилится до 34 м/с. "Мора" движется в сторону Бангладеш. По данным Департамента метеорологии Индии, циклон может выйти на сушу близ Читтагонга. Но серьезного ущерба побережью "Мора" не принесет, поскольку этот вихрь начнет очень быстро разрушаться и к 31 мая утратит силу. / meteonovosti.ru /
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