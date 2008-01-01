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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:23 Вторник, 30 мая



Предстоящим днем активный атмосферный фронт покинет столичный регион. При облачной погоде с прояснениями местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в столице 17..19, по области 14..19 градусов. Ветер ожидается северо-западный 5-10 м/с. Среднесуточная температура вблизи климатической нормы. Атмосферное давление 744 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха около 50 %.



В этот день в Москве и Московской области колебания основных метеоэлементов не благоприятно скажутся на самочувствии метеозависимых людей. В группе риска люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них возможны головные и сердечные боли. В этот день дискомфорт могут испытывать люди, страдающие заболеваниями суставов, а так же бронхо-легочными заболеваниями. Причиной возникновения бронхо-спазма у людей, страдающих аллергическими заболеваниями, может быть выделение растениями фитонцидов, которое усиливается при дожде. / meteonovosti.ru /



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