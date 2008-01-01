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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:49 Понедельник, 29 мая
Погоду будет определять прохождение активного атмосферного фронта. Ливневой дождь продолжится, местами с грозой и градом, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /
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