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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:49 Понедельник, 29 мая



Погоду будет определять прохождение активного атмосферного фронта. Ливневой дождь продолжится, местами с грозой и градом, порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха в Москве 17..19 градусов, по области 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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