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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:38 Понедельник, 29 мая

  В 15 часов в Москве облачная погода, порывы юго-западного ветра до 16м/с, в Южном округе дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 25,6..26,8 градуса; Северном 25,2..27,0 градуса, Северо-восточном 24,3..26,2 градуса; Восточном 24,7..25,9 градуса, Юго-восточном 25,3..26,9 градус; Южном 25,2..26,9 градуса; Юго-западном 25,2..26,2 градуса; Западном 25,6..26,1 градуса, Северо-западном 25,6..26,2 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 24,4..24,8 градуса. На территории Новой Москвы местами грозы, температура воздуха 24,7..25,6 градуса, местами порывы ветра 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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