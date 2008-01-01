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Пожарная опасность сохраняется на Алтае



ИА "Метеоновости" / 14:17 Понедельник, 29 мая



На Алтае сохраняется высокий уровень пожарной опасности. Ведь сюда поступает хорошо прогретый и сухой воздух из Казахстана. В ближайшие дни коррективы в погоду начнут вносить атмосферные фронты, пройдут дожди и грозы. В отдельных районах пожарная опасность снизится до 2 класса. Но из-за ветра, который в отдельных районах будет усиливаться до 25 м/с, высокий уровень пожарной опасности сохранится. В Кош-Агачском, Усть-Коксинском и Усть-Кансоком районах Республики Алтай ожидается чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. / meteonovosti.ru /



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