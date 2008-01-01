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Россыпь рекордов на ЕТР



ИА "Метеоновости" / 13:42 Понедельник, 29 мая



Температура воздуха на большей части территории европейской России отстает от графика на 2-4 градуса, а восточных районах аномалия температуры достигает 8-10 градусов. Регион находился в антициклоне, сюда с северо-западными ветрами поступал холодный арктический воздух. На севере ночью воздух выхолаживается до отрицательных значений. Рекорды холода были обновлены в Кандалакше, -3,2 градуса, Котласе, -3,4, в Онеге -2,3. В Чебоксарах термометры показали 2,7 градуса. / meteonovosti.ru /



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