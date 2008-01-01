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Новости погоды

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На юге ЕТР осадков станет меньше

ИА "Метеоновости" / 13:19 Понедельник, 29 мая

  Антициклон не уберег южные районы европейской России от грозовых дождей и ветра, атмосферные фронты оказались сильнее. В Краснодарском крае прошли сильные дожди с грозами, выпало до 23 мм осадков, а в Крымске отмечался град. До 20 мм небесной влаги выпало в Карачаево-Черкесии и в Ставропольском крае.

30 мая влияние антициклона усилится, на большей части территории Северо-Кавказского округа осадков не ожидается, лишь в Волгоградской области, Краснодарском крае, Адыгее и Карачаево-Черкесии местами пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, при грозах ветер будет усиливаться до 13-18 м/с, температура воздуха немного повысится, днем +20..+25, по востоку до 30 градусов.

31 мая и 1 июня влияние на погоду начнет оказывать атмосферный фронт, местами пройдут кратковременные грозовые дожди, в отдельных районах сильные, возможен град, порывы ветра достигнут 13-18 м/с, воздух прогреется до 20..25 градусов, по востоку до +32. / meteonovosti.ru /
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