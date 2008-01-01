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Начало лета в Москве не порадует теплом



ИА "Метеоновости" / 12:57 Понедельник, 29 мая



дождь, кое-где прогремели грозы. К 12 часам, в теплом секторе циклона, воздух прогрелся до 23 градусов, этот день может стать самым теплым днем мая. А первые дни лета будут значительно прохладнее!



В понедельник вечером погода начнет меняться, столицу пересечет атмосферный фронт, он отметится локальными ливнями, местами с грозой и усилением ветра в порывах до 15-20 м/с. Дожди различной интенсивности сохранятся и в ночь на 30 мая. А днем столичный регион окажется в тылу циклона, и начнется адвекция холодного воздуха. Ночью термометры покажут 12..14 градусов, а днем не выше 17..19. Порывы северо-западного ветра достигнут 12-17 м/с.



В последний день весны атмосферные фронта будут вдали от Москвы. Ночью существенных осадков не ожидается, минимальная температура 8..10 градусов. Днем станет развиваться конвекция, что может привести к кратковременным дождям, температура воздуха в Москве повысится до 20 градусов. Средняя суточная температура будет на 1,5-2,0 градуса ниже климатической нормы.



В первый день лета погода в Москве ожидается совсем не летней: при переменной облачности пройдут кратковременные дожди, температура воздуха ночью 12..14 градусов, днем 16..18, но при свежем северном ветре будет казаться, что на улице прохладно.



2 и 3 июня ожидается дальнейшая адвекция холодного воздуха. На уровне 1,5 км температура понизится до 0 градусов. У земли погоду будет формировать тыловая часть очередного циклона. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди. 2 июня ночью 5..10, днем 12..17 градусов. 3 июня еще холоднее, ночью 3..8 градусов, днем 10..15, а это меньше климатической нормы на 8-9 градусов, по температурному режиму больше подходит концу апреля. / meteonovosti.ru /



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