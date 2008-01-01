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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 29 мая

  В 12 часов в Москве переменная облачность без осадков, порывы юго-западного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23,0..24,2 градуса; Северном 22,4..24,9 градуса, Северо-восточном 22,4..23,8 градуса; Восточном 22,2..23,6 градуса, Юго-восточном 23,1..24,0 градус; Южном 22,8..23,0 градуса; Юго-западном 22,7..23,7 градуса; Западном 22,7..23,3 градуса, Северо-западном 22,7..23,5 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 21,8..22,4 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 21,2..23,8 градуса, местами порывы ветра 16 м/с. / meteonovosti.ru /
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