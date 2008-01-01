Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
29 мая 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Омской области ожидается дождливая и прохладная погода

ИА "Метеоновости" / 11:15 Понедельник, 29 мая

  Циклонический вихрь, пришедший с Европейской территории России, вызвал грозовые дожди в Омской области. Выпало до 30 мм осадков.

В ближайшие дни циклон не остановится на достигнутом. Омская область окажется в тыловой, холодной части циклонического вихря, который отправится портить погоду на юг Восточной Сибири. Ожидается дожди, в отдельных районах сильные, грозы, порывы ветра до 20 м/с, температура воздуха понизится. Ночью термометры покажут 7..12 градусов, днем не намного теплее, 8..13, лишь по юго-востоку до 21. 31 мая местами грозовые дожди, в отдельных районах порывы ветра до 20 м/с, ночью +3..+8, а днем вновь потеплеет до 19..24, лишь в северных районах до 14 градусов. К 1 июня осадки прекратятся, немного похолодает, днем 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+25
Вт.
30 мая
+17
Ср.
31 мая
+20
Чт.
1 июн.
+17
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+47
Ираншехр		 -7
Червиния

некомфортное место: Хопен
комфортное место: Бейкерсфилд

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100