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В Омской области ожидается дождливая и прохладная погода



ИА "Метеоновости" / 11:15 Понедельник, 29 мая



Циклонический вихрь, пришедший с Европейской территории России, вызвал грозовые дожди в Омской области. Выпало до 30 мм осадков.



В ближайшие дни циклон не остановится на достигнутом. Омская область окажется в тыловой, холодной части циклонического вихря, который отправится портить погоду на юг Восточной Сибири. Ожидается дожди, в отдельных районах сильные, грозы, порывы ветра до 20 м/с, температура воздуха понизится. Ночью термометры покажут 7..12 градусов, днем не намного теплее, 8..13, лишь по юго-востоку до 21. 31 мая местами грозовые дожди, в отдельных районах порывы ветра до 20 м/с, ночью +3..+8, а днем вновь потеплеет до 19..24, лишь в северных районах до 14 градусов. К 1 июня осадки прекратятся, немного похолодает, днем 14..19 градусов. / meteonovosti.ru /



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