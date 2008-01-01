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Новости погоды

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Сильные дожди на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 29 мая

  Обширный циклонический вихрь и его атмосферные фронты стали причиной сильных дождей и гроз на юге Якутии и в северных районах Амурской области. На юге Якутии выпало до 30 мм осадков, а в Амурской области во время грозового дождя выпало до 39 мм небесной влаги.

Циклон, вызвавший грозовые дожди, начнет постепенно заполняться и направится на восток.

30 и 31 мая в Амурской области временами пройдут дожди, ночью при прояснениях в северных районах возможны заморозки до -5 градусов. Днем термометры покажут 12..17 градусов. На большей части территории Якутии пройдут дожди, в северных районах с мокрым снегом. Преобладающая температура днем 17..22 градуса, на юге и северо-востоке при осадках до 8..13 градусов. / meteonovosti.ru /
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