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Новости погоды

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Что интересного с погодой было год назад

ИА "Метеоновости" / 09:31 Понедельник, 29 мая

  Редкое явление: в Атлантике открылся сезон тропических циклонов, обычно этот океан готов к формированию тропических циклонов лишь во второй половине лета. Циклон получил имя "Бонни", присвоена ему 1 категория.

А в Магадане был побит рекорд тепла, 28 мая было зафиксировано +18.5.

Ливнями и грозами отметилась погода Дальнего Востока, самые сильные дожди достались Хабаровскому краю.

Также сообщалось о традиционных заморозках в центре и на юге Восточной Сибири: в Иркутской области температура ночью понижалась до -5, в центральных и южных районах Красноярского края до -2, в Хакасии до -3 градусов.

А Западную Сибирь утопили дожди: местами количество осадков 25 мм было в Новосибирской области, в Омской до 29 мм, в Томской до 15 мм. / meteonovosti.ru /
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