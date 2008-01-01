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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:08 Понедельник, 29 мая
Предстоящим днем столичный регион будет находиться в южной (теплой) части очередного скандинавского циклона. Свои коррективы внесут атмосферные фронты, один из которых во второй половине дня отметится локальными грозовыми дождями. Грозовая деятельность начнется с северо-западной половины Подмосковья, с дальнейшим распространением на столицу, ТиНАО и остальные районы области. Порывы юго-западного ветра местами до 15-20 м/с.
Среднесуточная температура вблизи климатической нормы. Атмосферное давление 737 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха около 55 %.
В Москве и Подмосковье погодные условия начнут меняться: атмосферное давление резко упадет, а температура воздуха столь же резко повысится. Пройдут дожди, прогремят грозы, задует порывистый ветер. Такую погоду трудно назвать благоприятной. Колебания основных метеопараметров негативным образом отразятся на самочувствии людей с заболеваниями сердца и сосудов, перенесших инфаркт или инсульт. Грозы и порывистый ветер способны даже у здоровых людей вызвать чувство беспричинной тревоги и беспокойства, а состояние лиц с нервными и психо-эмоциональными расстройствами может ухудшиться вплоть до депрессивного.
/ meteonovosti.ru /
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