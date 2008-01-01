Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
28 мая 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в центре России

ИА "Метеоновости" / 13:29 Воскресенье, 28 мая

  Довольно прохладно в центре России, в Москве температура ниже нормы на 5-7 градусов, здесь всего до 9..10, ожидается, что после 15 часов воздух прогреется до 14..16. Еще ниже температура на северо-востоке региона, в Костроме в полдень +8. В черноземных областях теплее, до 18..20. Такой прохладой наш регион наградил антициклон, развернувшись к столице северо-восточной периферией. А в понедельник низкая температура будет лишь на северо-востоке территории. С ночными заморозками до -2, а на почве до -8 градусов. Днем ожидается немного выше +11..+15 градусов.

Западные области и черноземные будут под влиянием южной окраины североатлантического циклона и связанного с ним атмосферных фронтов. Погода будет преобладать облачная. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, на северо-востоке местами сильные дожди; местами грозы, ветер усилится до 7-12 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с.

Температура до 4..9 тепла, на западе и юге до 7..12. Днем станет теплее: в Москве 22..24, в Орловской области до +27 градусов, в Тверской, Рязанской областях +18,+24. На востоке тоже температура повысится: во Владимирской области +17,+22, в Ивановской, Ярославской областях +14,+20, в Костромской области +12,+17. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+9
Пн.
29 мая
+22
Вт.
30 мая
+15
Ср.
31 мая
+22
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+46
Джейкобабад		 -5
Сан-Карлос-де-Барилоче

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Вонсан

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100