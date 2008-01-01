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О погоде в центре России



ИА "Метеоновости" / 13:29 Воскресенье, 28 мая



Довольно прохладно в центре России, в Москве температура ниже нормы на 5-7 градусов, здесь всего до 9..10, ожидается, что после 15 часов воздух прогреется до 14..16. Еще ниже температура на северо-востоке региона, в Костроме в полдень +8. В черноземных областях теплее, до 18..20. Такой прохладой наш регион наградил антициклон, развернувшись к столице северо-восточной периферией. А в понедельник низкая температура будет лишь на северо-востоке территории. С ночными заморозками до -2, а на почве до -8 градусов. Днем ожидается немного выше +11..+15 градусов.



Западные области и черноземные будут под влиянием южной окраины североатлантического циклона и связанного с ним атмосферных фронтов. Погода будет преобладать облачная. Местами пройдут небольшие и умеренные дожди, на северо-востоке местами сильные дожди; местами грозы, ветер усилится до 7-12 м/с, при грозе порывы до 15-20 м/с.



Температура до 4..9 тепла, на западе и юге до 7..12. Днем станет теплее: в Москве 22..24, в Орловской области до +27 градусов, в Тверской, Рязанской областях +18,+24. На востоке тоже температура повысится: во Владимирской области +17,+22, в Ивановской, Ярославской областях +14,+20, в Костромской области +12,+17. / meteonovosti.ru /



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