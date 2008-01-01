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Новости погоды
В Салехарде температура уходит в минус
ИА "Метеоновости" / 13:06 Воскресенье, 28 мая
Теплый воздух, который принес юго-восточный ветер в передней части циклона, частично растопил ямальские сугробы. Высота снежного покрова в Салехарде за последние сутки понизилась от 45 см до 32 см. Но вот начавшийся в полдень снегопад, может заставить вновь повысится и высоту снега. Снег будет валить при температуре воздуха в ночные часы до -4 градусов, а в дневные около 0 градусов. Во вторник и среду фон атмосферного давления в Салехарде станет выше, осадки прекратятся, и дневная температура немного повысится. / meteonovosti.ru /
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