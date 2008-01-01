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ИА "Метеоновости" / 12:32 Воскресенье, 28 мая



За последние 3 часа погода в столице почти не изменилась. Но на фоне относительно повышенного атмосферного давления, в облаках появились просветы. Температура повысилась примерно на 3 градуса. На станции ВДНХ 9,3 градуса, на станции МГУ 9,5, в Тушино 9,3, в центре города до 9,5, на западе столицы 9,5, на территории Новой Москвы до 9,4 градусов. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Облачность 5-7 баллов, относительная влажность воздуха 65-70%. Атмосферное давление в пределах нормы: 746-748 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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