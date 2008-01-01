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Сильный снегопад в Воркуте



ИА "Метеоновости" / 12:23 Воскресенье, 28 мая



Город, находящийся почти на широте полярного круга, последние 12 часов буквально засыпало снегом. С наступлением вечера дождь сменился снегом, который не только продолжается и сейчас, но даже усиливается. Принес снегопад циклон, смещающийся по северу ЕТР от Белого моря на восток. Полярный Урал оказался в холодной части циклона. Температура воздуха -4 градуса, снег продолжает валить. А поскольку в Воркуте еще и зимние запасы снега никуда не делись, но сугробы остаются высокими, до 60 см. Но все-таки порывистый ветер и высокая влажность воздуха способствовали некоторому уменьшению высоты снежного покрова, за счет уплотнения, ведь в субботу было 68 см.



По прогнозу понедельник в Воркуте с отрицательной температурой, до 0..-2, и небольшим снегом. / meteonovosti.ru /



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