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Новости погоды

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На Алтая начнутся грозовые дожди

ИА "Метеоновости" / 12:01 Воскресенье, 28 мая

  Погода в выходные дни на Алтае по-настоящему летняя, температура соответствует норме, а небо почти ясное. Но уже ночью начнется небольшой дождь. С северо-востока Казахстана приближается фронтальная волна, и формирует в районе Омска циклон, который будет углубляться, и во вторник уже станет весьма агрессивным.

В понедельник лишь предвестники непогоды: небольшой дождь, возможна гроза, с порывистым ветром. И такая же погода в Кемеровской, Новосибирской области и в республике Алтай. Температура высокая: 22..27 в Омской области и до 26..31 градуса в Кемеровской области и в Алтайском крае.

Во вторник резко похолодает в Омской области, днем до 15..20, а дожди будут сильными с грозами и ветром до 22 м/с. Ближе к Алтайскому региону погода будет с кратковременными дождями и грозами, но температура довольно высокая: до 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
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