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Погода не поможет жителям Красноярского края потушить пожары



ИА "Метеоновости" / 11:26 Воскресенье, 28 мая



Из-за влияния антициклона на юге Красноярского края сухая погода, без дождей, но с порывистым ветром. В полдень в воскресенье здесь ясное небо, порывистый ветер и температура до 20-25 градусов. Ожидается, что к утру над Хакасией оформится волновой циклон, но он будет маломощным. С этим циклоном дожди будут кратковременными с грозами и лишь в дневное время. Температура воздуха станет еще выше, при юго-западном переносе в центре Красноярского края до 28, в южных районах и Хакасии до 28..33, в Тыве до 27..32 градусов. При такой суше достаточно будет всего одной молнии чтобы поджечь лес. Поэтому местами сохранится высокая пожарная опасность 4 класса и чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. / meteonovosti.ru /



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