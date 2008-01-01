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Новости погоды

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Юг Якутии в дождях

ИА "Метеоновости" / 11:01 Воскресенье, 28 мая

  Перепад температуры на юге Дальнего Востока составляет 10-12 градусов на расстоянии до 400 км. В этой зоне лежит атмосферный фронт, который отметился обильными дождями. Так в Якутии выпало местами до 9 мм, в Забайкальском крае до 9-14 мм. Но самые обильные дожди прошли в Амурской области, на станции Игнашино 27 мм, на станции Черняево до 26 мм. В областном центре, в Благовещенске грозовой дождь идет в это время.

Циклон малоподвижный, причем становится высоким, и его высотная составляющая будет сильно выраженной, так что для дождей, гроз с порывистым ветром есть все предпосылки как минимум на пару дней. / meteonovosti.ru /
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