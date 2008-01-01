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ИА "Метеоновости" / 09:55 Воскресенье, 28 мая



Из-за северного ветра в тылу циклона, погода в столице пасмурная и прохладная. На станции ВДНХ 6,6 градуса, на станции МГУ 9,8, в Тушино 6,5, в центре города до 8,2, на западе столицы только 5,6, на территории Новой Москвы до +10,6 градусов. Ветер северной четверти 3-8 м/с. Облачность до 10 баллов, относительная влажность воздуха 80-90%. Атмосферное давление в пределах нормы: 746-748 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



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