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В северо-западных областях погода испортится



ИА "Метеоновости" / 09:47 Воскресенье, 28 мая



28 мая Ленинградская, Псковская, Новгородская области и Карелия будут находиться между двумя воздушными массами. С юга влияние антициклона, а со стороны Скандинавии смещается циклон. Местами пройдут кратковременные дожди, в Карелии интенсивность осадков увеличится до умеренных. Температура составит +13..+18, в Псковской области до +22, в Карелии +7,+12, по южным районам местами до +16.



29 мая циклонический вихрь продавит антициклон и обрушит на области ливневый дождь, прогремит гроза. В Карелии ночью и утром сильные осадки. Температура существенно не изменится.



30 мая cкандинавский циклон уйдет портить погоду в восточные регионы. Только местами пройдет кратковременный дождь. В тыловой части циклона станет на пару градусов прохладней. В Карелии +6,+11, на остальной территории +12,+17, на юге до +20. / meteonovosti.ru /



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