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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 07:44 Воскресенье, 28 мая
После прохождения холодного атмосферного фронта в Москве и Подмосковья погода ожидается прохладная. В первой половине дня местами еще возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице прогреется до 14..16, по области 11..16 градусов тепла. Среднесуточная температура уже значительно ниже климатической нормы. Атмосферное давление чуть выше нормального. Относительная влажность воздуха около 45 %. Ветер северный 5-10 м/с. При таком температурном фоне и холодном ветре велик риск подхватить простуду. / meteonovosti.ru /
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