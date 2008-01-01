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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 07:44 Воскресенье, 28 мая



После прохождения холодного атмосферного фронта в Москве и Подмосковья погода ожидается прохладная. В первой половине дня местами еще возможен небольшой дождь. Температура воздуха в столице прогреется до 14..16, по области 11..16 градусов тепла. Среднесуточная температура уже значительно ниже климатической нормы. Атмосферное давление чуть выше нормального. Относительная влажность воздуха около 45 %. Ветер северный 5-10 м/с. При таком температурном фоне и холодном ветре велик риск подхватить простуду. / meteonovosti.ru /



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