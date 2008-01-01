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Новости погоды

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Юг Урала в тылу циклона

ИА "Метеоновости" / 14:44 Суббота, 27 мая

  Уральский регион в предстоящие сутки, 28 мая, окажется в тыловой части циклона. Его центр расположится над Ханты-Мансийским автономным округом. В Пермском крае местами пройдут кратковременные дожди, грозы, при грозах порывы юго-западного ветра 20-25 м/с. В ночь с 27 на 28 мая интенсивность осадков увеличится, ожидается очень сильный дождь и крупный град. В Свердловской области в течение суток будут идти дожди, местами сильные и очень сильные, грозы, град. Порывы 15-20м/с, при грозах усиление до 25 м/с. В Челябинской и Курганской областях погода спокойней. Ожидаются небольшие дожди, местами умеренные, грозы. Порывы 12-17 м/с. На Среднем Урале температура резко понизится в Пермском крае всего +6,+11, в Свердловской области +13,+18, на востоке теплее до +24. На Юге Урала в Челябинской области 17..22, на севере 12..17, в Курганской области 20..25. / meteonovosti.ru /
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