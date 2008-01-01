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Новости погоды

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Гидрологическая обстановка на юге России

ИА "Метеоновости" / 14:33 Суббота, 27 мая

  В связи с продолжающимися осадками, избыточной увлажненностью почвы до конца суток 27 мая, с сохранением до середины дня 28 мая на реках, малых реках и водотоках р.Кубань юго-восточной территории Краснодарского края, среднем течении р.Кубань и на реках Адыгеи сохранятся подъемы уровней воды местами с достижением опасных отметок.

По состоянию на 8 часов 27 мая уровни воды составили: в Ставропольском крае на реке Калаус в районе Светлограда 1140 см (опасная отметка 950), в районе Воздвиженское 694 см (690 см), на реке Кума в районе Александрийская 875 см (860 см), в районе Новозаведенное 520 см (520 см), на реке Егорлык - Привольное 377 см (350 см); в Краснодарском крае на реке Чамлык - Петропавловская 395 см (350), на реке Кубань - Армавир 415 см (550 см); в Адыгее на реке Фарс - Дондукоская уровень воды ниже неблагоприятной отметки, на реке Лаба - Догужиев 535 см (540 см). / meteonovosti.ru /
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