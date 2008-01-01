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Новости погоды

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В Саратовской области очень сильный дождь

ИА "Метеоновости" / 13:16 Суббота, 27 мая

  В Саратовской области 26 мая выпал очень сильный дождь. По прогнозам на Средней Волге местами ожидался кратковременный дождь, гроза, и порывистый ветер 15-18 м/с. Атмосферные фронты проходили по западу территории. С прохождением холодного фронта на юг Поволжья обрушились обильные осадки. На метеостанции Октябрьский городок в период с 15.45 до 23.30 (местному времени) 26 мая отмечался очень сильный дождь, количество выпавших осадков составило 55 мм. Явление предусмотрено штормовым предупреждением с заблаговременностью 2 часа.

В ближайшие сутки, 28 мая, ситуация не улучшится. Сохранится сильный дождь, гроза, град, ветер усилится местами в порывах до 15-20 м/с. Температура днем составит всего +10,+15. В городе Саратове со второй декады установилась холодная погода, среднесуточная температура воздуха отклоняется от нормы в сторону отрицательных значений. Средняя температура за месяц отстает от нормы на -1,8, при норме 15,7. В Саратове выпало уже больше двух месячных норм осадков. Норма месяца для города составляет 35 мм, выпало 84 мм, это сумма составляет 240% от нормы. / meteonovosti.ru /
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