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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:47 Суббота, 27 мая

  В Москве сейчас переменная облачность. Атмосферное давление немного подросло и приблизилось к норме. Самое низкое давление по-прежнему на станциях Внуково и Домодедово, всего 742 мм рт. ст. Температура повысилась на пару градусов. Прохладней всего на станции Внуково +14,6 градусов, самое теплое место в Москве сейчас Немчиновка, температура воздуха там прогрелась до 16,6. На главной станции столицы +15,5. Порывы ветра сохранились в районе ТСХА и МГУ 8-9 м/с. Усилился ветер в порывах в Домодедово до 10 м/с и во Внуково до 12 м/с. / meteonovosti.ru /
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