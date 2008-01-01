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Новости погоды

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Выход циклона из Китая

ИА "Метеоновости" / 11:43 Суббота, 27 мая

  Циклонический вихрь 27 мая смещается вдоль территории Китая, неся с собой осадки. Уже завтра, 28 мая, он пересечет границу России. Его центр будет проходить Амурскую область и дальше выйдет на Хабаровский край. В большинстве районов Амурской области пройдет слабый и умеренный дождь, местами ожидается сильный дождь, ливневый дождь, прогремит гроза. Ветер северо-западный 8-13 м/с, в отдельных районах усилится в порывах до 18-23 м/с. Температура понизится, регион будет находиться в тыловой части циклона. На севере +13,+18, местами +5,+10. На юго-востоке +22,+27, местами до +15.

В Хабаровском крае ближайшей ночью погода будет без осадков, влияние циклона еще не доберется до края, а уже днем в центральных и южных районах пройдет небольшой дождь. На севере территории ожидается сильный дождь, связан он будет с прохождением атмосферного фронта циклона с центром над Оймяконом. Повсеместно ожидается небольшое повышение температуры, днем +25,+30, при облачности прохладней. / meteonovosti.ru /
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