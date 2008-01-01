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Дожди на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 11:22 Суббота, 27 мая



Дальний Восток во власти циклонов. 26 мая, на большей части было сыро и ветрено. Сильный дождь отметился в Якутии, выпало 20 мм, на станции Тяня прогремела гроза, а на метеостанции Витим ветер усилился в порывах до 21 м/с. Причиной стал циклон и его атмосферные фронты, центр циклонического вихря располагался над северными районами республики. В ближайшие сутки, 28 мая, на юге Республики Саха пройдет умеренный, местами сильный дождь с мокрым снегом. На остальной территории местами небольшой дождь, на севере с мокрым снегом. Ветер умеренный, лишь на юге и юго-востоке, порывистый до 13-18 м/с. Днем будет +15,+20, на западе, северо-востоке прохладней +8,+13, на севере еще холоднее всего 0,+5, а вот на юго-востоке ожидается повышение дневной температуры, и после полудня воздух прогреется до +20,+25.



Пасмурная погода была отмечена и на юге Камчатского края, с прохождением атмосферного фронта прошел сильный дождь, до 15 мм, и сильный ветер зафиксирован на мысе Лопатка, до 24 м/с. В предстоящие сутки, 28 мая, циклон покинет регион. При переменной облачности, небольшой дождь пройдет лишь местами. Температура составит днем +13,+18, при облачности +6,+11. В городе Петропавловске-Камчатском осадков не ожидается и днем +15. / meteonovosti.ru /



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