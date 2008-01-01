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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 09:51 Суббота, 27 мая

  В Москве сейчас самая плотная облачность наблюдается в районе МГУ. Повсеместно сухо, без осадков. На станции Балчуг атмосферное давление около нормы, на остальной территории немного ниже нормы. Самое значительное отклонение от нормы во Внуково и в Домодедово, давление 741,2 мм рт. ст., при норме 748 мм. рт. ст. На всех станциях температура выше 10 градусов. Максимальная температура в Немчиновке, +14,2, прохладней в Мгу всего +10,8. Ветер северный, северо-западный 1-5 м/с, с порывами 6-9 м/с. / meteonovosti.ru /
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Факт
9:00
местное
+11
Сб.
27 мая
+18
Вс.
28 мая
+14
Пн.
29 мая
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Кота		 -5
Свальбард

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Ардебиль

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