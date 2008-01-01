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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:40 Суббота, 27 мая



В Москве после недолгого потепления температура вновь понизилась. Среднесуточные ее значения немного ниже привычных показателей. И прохладная погода задержится в Центральном районе до конца месяца.



Днем 27 мая воздух прогреется до 16..18 градусов, существенных осадков не ожидается, северо-западный ветер в порывах будет усиливаться до 12-17 м/с.



Последние дни мая нередко преподносят москвичам сюрпризы. Так, 27 мая 2007 года воздух прогрелся до 31,1 градуса. И жаркая погода продержалась до конца месяца. А в 1894 году был установлен рекорд холода: ночью было всего +0,2 градуса. В 1924 году в Москве прошли сильные дожди, выпало более 21 мм осадков. В прошлом, 2016 году, день был теплым, термометры показали +26,3 градуса, а ночью было прохладно +12,4. / meteonovosti.ru /



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