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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:56 Суббота, 27 мая



Предстоящим днём усилится влияние антициклона с запада. При переменной облачности по-прежнему без существенных осадков. Температура воздуха во второй половине дня составит 18..20 градусов в Москве и 15..20 - по области. Среднесуточная температура воздуха окажется близкой к климатической норме. Атмосферное давление в середине дня 747 мм рт ст., что также близко к норме. Относительная влажность воздуха около 40 %. Ветер северо-западного направления 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с.



Продолжается цветение трав, деревьев и кустарников, что может усиливать различного рода аллергические реакции, такие как полинозы, дерматиты, обусловить проявление бронхо-спазма. Людям, подверженным аллергическим заболеваниям, не обойтись без медикаментозной поддержки. Возмущенный геомагнитный фон будет способствовать у всех без исключения людей снижению работоспособности, ослаблению внимания, появлению повышенной нервной возбудимости, а, возможно, и чувства тревоги. Рекомендуется снизить физическую и умственную нагрузку и быть внимательными к своему самочувствию.



27 мая геомагнитный фон возмущенный. / meteonovosti.ru /



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