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Новости погоды
Атмосферное давление в Москве упадет почти до рекордного
ИА "Метеоновости" / 14:14 Пятница, 26 мая
Атмосферное давление в Москве и области начнет падать и 29 мая составит 735 мм ртутного столба: столица окажется в центре очередного циклонического вихря с Северной Атлантики. До рекордно низких значений атмосферное давление не понизится, ведь абсолютный минимум атмосферного давления был зафиксирован 29 мая 2001 года и составил 721 мм ртутного столба, что и стало абсолютным минимумом атмосферного давления в мае.
Следует отметить и тот факт, что падение давления будет очень резким, за сутки давление упадет почти на 15 единиц. Столь сильные перепады давления могут стать причиной ухудшения самочувствия метеозависимых людей. / meteonovosti.ru /
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