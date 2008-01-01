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О погоде на Северном Кавказе



ИА "Метеоновости" / 14:00 Пятница, 26 мая



На юге ЕТР сохранится повышенный фон атмосферного давления. Но атмосферные фронты всё же дадут о себе знать. На большей части территории Южного округа 27 мая существенных осадков не ожидается. Лишь в Ставропольском крае, предгорных и горных районах Северного Кавказа кратковременный дождь, гроза. В Республике Северной Осетии-Алании пройдут сильные грозовые дожди, возможен град, при грозе порывы ветра до 13-18 м/с, температура в дневные часы повысится до 20..25 градусов, местами до 28, в предгорьях местами 17..22. / meteonovosti.ru /



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