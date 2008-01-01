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Новости погоды

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В Западной Европе небывалая жара

ИА "Метеоновости" / 13:36 Пятница, 26 мая

  Жаркая погода установилась в Португалии, Испании и во Франции. Здесь воздух в дневные часы прогревается до 30..35 градусов. 25 мая были обновлены температурные максимумы. В Бресте, что на северо-западе Франции, воздух прогрелся до 28,7 градусов. Жарко было в северо-западных районах Испании, в Ла-Корулье термометры показали 27,3 градуса, что и стало очередным рекордом.

В ближайшие дни температура воздуха понизится. В Испании и во Франции температура воздуха понизится до 25..30 градусов, осадков не ожидается. А в Португалии заметно похолодает. Сначала из-за холодного фронта температура понизится до 16..21 градусов, а далее страна окажется во власти атлантического циклона, пройдут дожди, усилится ветер. / meteonovosti.ru /
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