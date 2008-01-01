

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Заморозки ожидаются в Ленинградской области



ИА "Метеоновости" / 12:53 Пятница, 26 мая



Погода в Северо-Западном районе начнет меняться. 27 мая, в антициклоне, осадков не ожидается, ночью 3..8 градусов, днем 13..18. В Карелии из-за атмосферного фронта местами кратковременные осадки, температура ночью -2..+3, местами до -5 градусов, днем +6..+11.



28 мая регион окажется в очередном циклоне с Северной Атлантики. В Северо-Западном районе местами небольшие дожди, 3..8 тепла, в Новгородской и Ленинградской областях при прояснениях местами заморозки до -3 градусов. 29 мая с атмосферным фронтом будут связаны кратковременный дожди, местами ливни, грозы, местами порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью 9..14, днем 17..22 градуса.



В Карелии местами кратковременные дожди, 28 мая осадков не ожидается, ночью при прояснениях заморозки до -6 градусов. Днем термометры покажут +6..+11, местами до 16 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



