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Новости погоды

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Заморозки ожидаются в Ленинградской области

ИА "Метеоновости" / 12:53 Пятница, 26 мая

  Погода в Северо-Западном районе начнет меняться. 27 мая, в антициклоне, осадков не ожидается, ночью 3..8 градусов, днем 13..18. В Карелии из-за атмосферного фронта местами кратковременные осадки, температура ночью -2..+3, местами до -5 градусов, днем +6..+11.

28 мая регион окажется в очередном циклоне с Северной Атлантики. В Северо-Западном районе местами небольшие дожди, 3..8 тепла, в Новгородской и Ленинградской областях при прояснениях местами заморозки до -3 градусов. 29 мая с атмосферным фронтом будут связаны кратковременный дожди, местами ливни, грозы, местами порывы ветра до 15-18 м/с. Ночью 9..14, днем 17..22 градуса.

В Карелии местами кратковременные дожди, 28 мая осадков не ожидается, ночью при прояснениях заморозки до -6 градусов. Днем термометры покажут +6..+11, местами до 16 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
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