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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:38 Пятница, 26 мая

  В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,3..21,4 градуса; Северном 17,5..20,3 градуса, Северо-восточном 18,7..19,9 градуса; Восточном 18,0..19,4 градуса, Юго-восточном 17,7..18,9 градус; Южном 17,9..19,2 градуса; Юго-западном 18,1..18,9 градуса; Западном 18,5..19,2 градуса, Северо-западном 17,9..18,5 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,8..17,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16,4..18,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+21
Сб.
27 мая
+18
Вс.
28 мая
+14
Пн.
29 мая
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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+49
Джейкобабад		 -10
Беллинсгаузен

некомфортное место: Галифакс
комфортное место: Чжумадянь

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