

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:38 Пятница, 26 мая



В 12 часов в Москве облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 19,3..21,4 градуса; Северном 17,5..20,3 градуса, Северо-восточном 18,7..19,9 градуса; Восточном 18,0..19,4 градуса, Юго-восточном 17,7..18,9 градус; Южном 17,9..19,2 градуса; Юго-западном 18,1..18,9 градуса; Западном 18,5..19,2 градуса, Северо-западном 17,9..18,5 градуса. В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17,8..17,9 градуса. На территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха 16,4..18,9 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



