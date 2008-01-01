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Новости погоды
О пожарной опасности в Сибири и на Дальнем Востоке
ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 26 мая
Аномально высокая температура воздуха держалась несколько дней подряд на юге Сибири. Среднесуточная температура превышала норму на 6-8, а местами и на 10 градусов. Осадков в регионе не было, днем термометры показывали 30..35 градусов. Сухой и горячий воздух поступал с южными потоками из Казахстана.
Создались метеорологические условия для лесных пожаров. К 25 мая местами степень пожарной опасности по России повысилась до 4, местами 5 класса.
При сухой и жаркой погоде сильный ветер, который наблюдается на юге Сибири, способствует распространению огня на большие территории. В настоящее время горят леса в Красноярском крае, выгорело уже более 12 тысяч гектаров, в Иркутской области от огня пострадали 13 тысяч гектаров.
Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается в ближайшие дни на востоке Омской области, в Новосибирской области, в Алтайском крае, Тыве, Бурятии, на юге Забайкальского края, а также на юге Амурской области и в Хабаровском крае.
И если в Сибири начавшиеся дожди немного снизят степень пожарной опасности, то на юге Дальнего Востока она повысится, поскольку в регион начнет поступать раскаленный воздух из Китая.
В указанных районах с огнем следует быть предельно осторожным!
Как правило пожары - дело рук самих жителей. / meteonovosti.ru /
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