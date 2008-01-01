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О пожарной опасности в Сибири и на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 12:26 Пятница, 26 мая







Создались метеорологические условия для лесных пожаров. К 25 мая местами степень пожарной опасности по России повысилась до 4, местами 5 класса.



При сухой и жаркой погоде сильный ветер, который наблюдается на юге Сибири, способствует распространению огня на большие территории. В настоящее время горят леса в Красноярском крае, выгорело уже более 12 тысяч гектаров, в Иркутской области от огня пострадали 13 тысяч гектаров.



Высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность ожидается в ближайшие дни на востоке Омской области, в Новосибирской области, в Алтайском крае, Тыве, Бурятии, на юге Забайкальского края, а также на юге Амурской области и в Хабаровском крае.



И если в Сибири начавшиеся дожди немного снизят степень пожарной опасности, то на юге Дальнего Востока она повысится, поскольку в регион начнет поступать раскаленный воздух из Китая.



В указанных районах с огнем следует быть предельно осторожным!



Как правило пожары - дело рук самих жителей. / meteonovosti.ru /



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