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В Приморье погода наладится



ИА "Метеоновости" / 10:55 Пятница, 26 мая



Небольшой циклонический вихрь и его атмосферные фронты вызвали сильные дожди и порывистый ветер на юге Приморского края. 25 мая во Владивостоке выпало до 27 мм осадков, ветер в порывах достигал 19 м/с. В Посьете осадков было больше, до 30 мм, да и ветер сильнее, 22 м/с. Сильный ливень обрушился на Находку, в городе за сутки выпало 68 мм небесной влаги при месячной норме в 71 мм.



В ближайшие дни регион окажется в области повышенного давления. Из-за облаков выглянет солнце, осадков станет меньше, а в некоторых районах они и вовсе прекратятся. 27 мая местами пройдет небольшой дождь, термометры покажут 20..25 градусов. 28 и 29 мая осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 23..28 градусов. / meteonovosti.ru /



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