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Летнее тепло покинет юг Восточной Сибири



ИА "Метеоновости" / 10:17 Пятница, 26 мая



На юге Восточной Сибири, в Иркутской области и в Забайкалье, куда поступал хорошо прогретый воздух из Казахстана, долгое время держалась аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха 25 мая превысила климатическую норму на 6-8 градусов, а в северных районах Иркутской области и на 10 градусов. В Иркутской области на юге воздух прогрелся до 33 градусов, но рекордов зафиксировано не было. В Забайкальском крае было еще жарче, до 35 градусов, в Чите был перекрыт очередной температурный максимум, +32,8 градуса, предыдущий максимум был отмечен в 1975 году и составил +31,7 градуса. В Бурятии воздух раскалялся почти до 36 градусов (+35.9 в Новоселенгинске, но это не стало рекордом). А в Улан-Удэ термометры показали +35,6 градуса, был перекрыт абсолютный максимум 1979 года, когда воздух прогрелся до 32 градусов.



В Иркутской области 27 мая погода испортится. Пройдут дожди, ветер в порывах усилится до 18-23 м/с, ночью похолодает до 5..10 градусов, возможны заморозки до -3, да и днем будет не выше +17 градусов. В Бурятии и в Забайкальском крае похолодает до 13..18 градусов, пройдут дожди, ветер в порывах достигнет 17-22 м/с, а в ночные часы в отдельных районах подморозит до -6 градусов. Столь резкое изменение характера погоды будет связано с прохождением холодного атмосферного фронта. / meteonovosti.ru /



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